В Воронежской области в аварии с тремя машинами ранена 9-летняя девочка

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 11 сентября, около 13 часов на 103 километре дороги Воронеж-Луганск в Острогожском районе случилась массовая авария. 36-летняя женщина из Воронежа, управлявшая ВАЗ-21120, выехала на встречную полосу. Там она сначала врезалась в «Рено-Меган», а потом в «Ладу-Гранту».

В аварии пострадали 9-летняя девочка из Воронежа, ехавшая в ВАЗ-21120, и 26-летний житель Белгородской области, руливший «Рено-Меган». Предполагаемая виновница аварии и 45-летний житель Каменского района, управлявший «Ладой-Грантой», тяжелых травм не получили.

Полицейские выясняют причину странного маневра 36-летней женщины, который привел к аварии.