Воронежцам показали игры лисят

скриншот с видео Воронежского заповедника

Фотоловушка Воронежского заповедника записала на видео игры лисят. Специалисты отмечают, что навыки, полученные в игре возле родной норы, станут основой для выживания.

- В процессе игры молодые лисята правильно развиваются физически, познают и усваивают приемы охоты. Они учатся незаметно подкрадываться друг к другу, совершают броски и выпады, очень напоминающие сцены мышкования взрослых лисиц. Этот процесс требует колоссальной концентрации и филигранной точности - лисицы умудряются ловить мышей даже под снегом, совершая точные броски фактически вслепую, - отмечают в заповеднике.