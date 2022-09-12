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Дом. Семья12 сентября 2022 7:30

Воронежцам показали игры лисят

Видео поделился заповедник
Ярослав ИВАНОВ
скриншот с видео Воронежского заповедника

скриншот с видео Воронежского заповедника

Фотоловушка Воронежского заповедника записала на видео игры лисят. Специалисты отмечают, что навыки, полученные в игре возле родной норы, станут основой для выживания.

- В процессе игры молодые лисята правильно развиваются физически, познают и усваивают приемы охоты. Они учатся незаметно подкрадываться друг к другу, совершают броски и выпады, очень напоминающие сцены мышкования взрослых лисиц. Этот процесс требует колоссальной концентрации и филигранной точности - лисицы умудряются ловить мышей даже под снегом, совершая точные броски фактически вслепую, - отмечают в заповеднике.