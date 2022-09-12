Воронежские волейболисты стартовали с победы на Кубке России

Старт на Кубке России у "Кристалла-Черкизово" получился хорошим. Так держать! Фото: cspsk-vrn.ru

В Дагестане в городе Каспийск прошли первые матчи Кубка России-2022 среди команд Высшей лиги «Б» памяти Расула Гамзатова. В статусе действующего чемпиона в борьбу за медали вступила воронежская команда «Кристалл-Черкизово».

- В первой игре воронежцы встретились с клубом «Ростов-Волей» из Ростова-на-Дону. В упорной борьбе наши парни победили со счётом 3:0. В первом сете игра дошла до «больше-меньше», но все же воронежцам удалось завершить его в свою пользу со счётом 26:24. Во второй партии преимущество подопечных Дмитрия Митрофанова было подавляющим — 25:16. В третьей снова соперники выясняли отношения на «больше-меньше» и снова победили наши волейболисты — 27:25, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В составе «Кристалла-Черкизово№ дебютировали молодые воспитанники воронежского волейбола Андрей Алёхин — 2006 г.р. и Данила Котляров — 2005 г.р.

Турнир продлится до 14 сентября. Кроме воронежцев и ростовчан, в нем участвуют волейболисты из Грозного, Майкопа и две команды Дагестана.