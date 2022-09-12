В Воронеже стали известны результаты довыборов

Избирательная комиссия подвела итоги довыборов, которые прошли 11 сентября. В Воронеже выбирали депутатов в городскую думу по округу №9 (место освободилось после того, как парламент покинул Александр Провоторов, попав под уголовное дело) и в областную думу по округу №15 (здесь вакантное место возникло после ухода Андрея Хабарова, которым тоже заинтересовались правоохранительные органы).

В Гордуму прошла директор гимназии имени Басова Марина Бочарова, набравшая 1595 голосов. Ее конкуренты Сергей Титаев набрал 1469 голосов, Павел Корчагин - 618.

В региональный парламент прошел главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов - 26594 голоса (его конкуренты получили: Александр Шабунин 5691 голос, Максим Бурдаков - 3029).