Воронежский «Буран» проиграл третий матч подряд на старте чемпионата ВХЛ

Динамовцы сыграли намного сильнее "ураганных". Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Матч в Северной столице начался для «Бурана» крайне неудачно. Уже на второй минуте Максим Петров вывел хозяев вперед – 1:0. А на пятой Тимур Фаткуллин забросил вторую шайбу – 2:0. После этого вратаря «ураганных» Савелия Кононова поменяли на Андрея Макарова. Единственным успехом «Бурана» в первом периоде был гол Александра Шипилова на десятой минуте – 2:1.

Во втором периоде вроде бы шла довольно равная игра, но «ураганных» подкосил гол Ивана Ларичева, он был забит динамовцами, когда они играли в меньшинстве – 3:1. Такая обидная пропущенная шайба часто выбивает из колеи. Так случилось и с «ураганными».

В третьем периоде на 46 минуте точный бросок Александра Скоренова снял вопрос о победителе этого матча – 4:1. Был, правда, еще гол на 50 минуте Дмитрия Соловьева – 4:2. Но потом динамовцы добили «ураганных». На 59 минуте Ларичев сделал дубль – 5:2. А затем уже в самом конце игры тренерский штаб «Бурана» зачем-то снял вратаря. Неужели хотели три забить за считанные секунды? Итог закономерный – гол в пустые ворота, забитый Егором Брызгаловым. И совсем уж неприличный разгром – 6:2.

«Буран» после трех игр с нулем очков красуется на 25-м предпоследнем месте. Хуже только «Ермак» из Ангарска. Сибиряки проиграли все свои четыре матча.

Впереди у «Бурана» еще одна выездная игра с питерским «СКА-Невой». Эта команда тоже выдала не лучший старт. После двух игр в активе второй команды из Санкт-Петербурга всего два очка. Матч пройдет 13 сентября, начнется он в 19.00. Может, хотя бы в этой игре «ураганные» разживутся хотя бы очком? Хотя надежды на это мало.

- Команду «Динамо» с победой. Мы вторую игру большими силами пытаемся идти в атаку, играть вперед. Но, к сожалению, те моменты, которые создаем, не получается реализовывать. Соперник в этом компоненте сыграл намного лучше нас, поэтому заслуженно победил, - сказал после матча главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков.

Наставник динамовцев Сергей Пушков был более многословен:

- Хорошая игра получилась. Очень быстрая с обеих сторон. Мы удачно начали, повели в счете. Когда гости много атаковали, увеличивали давление на наши ворота, ребята очень хорошо оборонялись, сражались, ловили шайбу на себя. Выстояли, когда давление было очень высокое. Мы удачно реализовали созданные моменты. Когда гости поменяли вратаря на шестого полевого, им удалось создать несколько моментов, но мы дотерпели. Потом в пустые забили. Это была хорошая командная победа. Ребята молодцы, с первой и до последней минуты старались. Очень довольны, что хорошо провели домашнюю серию. Всех с победой.