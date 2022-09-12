Воронеж сковали пробки

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Утром 12 сентября многие воронежцы опоздали на работу из-за пробок. Как и предупреждали в мэрии, следовало учитывать дорожную обстановку в Северном районе из-за перекрытия в следствие масштабной коммунальной аварии, в результате которой оказался серьезно перерыт Московский проспект.

Заторы возникли не только на Московском, но и на прилегающих улицах - Беговой, Шишкова, 45-й Стрелковой дивизии.

А также пробки есть на проспекте Труда, бульваре Победы, улицах Антонова-Овсеенко, 9 Января, Свободы, Плехановской, Ворошилова, Ленина. Традиционно затруднено движение на Остужева, Северном мосту, Димитрова, Брусилова и Ленинском проспекте.