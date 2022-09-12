В Воронеже выпустили детскую книгу про деятельность Петра I в наших краях

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

15 сентября в Воронеже пройдет презентация книги «Дело являет, каков был труд! Петр Первый в Воронеже». Фолиант авторства Людмилы Шилиной было выпущено в рамках празднования 350-летия великого императора.

Книга написана для детей. Она основана на документальных событиях и описывает деятельность российского самодержца в периоды его пребывания в нашем городе, в том числе- интересные новшества, введенные Петром Великим в Воронеже.

После беседы с Людмилой Шилиной состоится командная игра, в которой участники выполнят различные задания, связанные с биографией и реформами Петра Великого, а также с новшествами, введенными царем в Воронеже.