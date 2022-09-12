Под Воронежем пройдет театральный фестиваль

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 13 по 18 сентября в Борисоглебске пройдет фестиваль муниципальных театров «Нескучная классика».

- Идея нашего фестиваля - собрать лучшие спектакли театров малых городов и показать действительно нескучную классику, - отметила директор Борисоглебского театра Светлана Второва. - Жюри наградит победителей фестиваля - за лучший спектакль, за лучшие женскую и мужскую роли, за лучший актерский ансамбль, за лучшее сценическое оформление спектакля.

Свои спектакли привезут театры из Бугульмы, Балашова, Королева, Лисок, Дзержинска и Борисоглебска.

13 сентября в 17.30 торжественное открытие фестиваля. «Скрипка Ротшильда» (12+) А.П.Чехов, Бугульминский русский драматический театр имени Баталова

14 сентября в 18.00 «Мертвые души» (12+) Н.В. Гоголь, Балашовский драматический театр

15 сентября в 18.00 «Фонарь Диогена» (12+) М. Горький, Королевский ТЮЗ

16 сентября в 18.00 «Барышня - крестьянка» (12+) А.С. Пушкин, Лискинский музыкально-драматический театр

17 сентября в 18.00 «Утиная охота» (16+) А.В. Вампилов, Дзержинский театр драмы

18 сентября в 18.00 «Алые паруса» (16+) А.С. Грин, Борисоглебский драматический театр имени Чернышевского. Закрытие фестиваля.