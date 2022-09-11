В Воронеже встретили беженцев с Украины

Среди беженцев 107 детей. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

11 сентября в 21:20 на вокзал Воронеж-1 прибыл поезд с беженцами из Харьковской области. По данным регионального ГУ МЧС, Воронеж принял 419 человек с Украины. Среди них 171 женщина и 107 детей. Мужчин - 141 человек.

Эвакуация, как рассказал очевидец из поселка Казачья Лопань, началась в час ночи.

- Собирались буквально за 10 минут, из вещей брали самое необходимое: хватались за документы и что-то из одежды. Что под руку попалось.

На перроне вынужденных переселенцев встретили волонтеры из Всероссийского студенческого корпуса спасателей, "Волонтеры Победы" и служба МЧС.

- Мы помогаем людям донести вещи, оказываем психологическую помощь. Дальше они садятся по автобусам, и МЧС доставляет всех в места размещения, - рассказывает "Волонтёр Победы" Марина.

Беженцев поселят в детских лагерях "Кировец" и "Голубой экран", а также отправят в пункты временного размещения районов области.