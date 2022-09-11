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Спорт11 сентября 2022 19:47

Появилось видео лучших моментов первого победного матча воронежского «Факела» в Премьер-лиге

Там немало приятных для наших болельщиков моментов
Юрий КОЗЛОВ
Ираклий Квеквескири забивает супергол!

Ираклий Квеквескири забивает супергол!

Фото: кадр с видео

В Сеть выложили видео лучших моментов первого победного матча «Факела» в Премьер-лиге – повержен был не кто-нибудь, а московский «Локомотив». Есть чем полюбоваться. Например, в своем роде уникальному голу защитника Евгения Морозова. Это был своего рода волейбол головами игроков «Факела». И Морозов в нем поставил эффектную точку.

А какой голище забил Ираклий Квеквескири. Как обдурить сразу пять игроков и забить гол всего двумя касаниями – ради одного этого нужно посмотреть видео!

Ну и Илья Свинов – красавчик! Если бы не его спасение после удара Камано, первая победа от «Факела» могла бы и уплыть.