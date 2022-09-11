И.о. главного тренера воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов: «Не знаю, буду ли готовить команду к следующему матчу»

Дмитрий Пятибратов: "Футболисты - герои, они сделали результат". Фото: кадр с видео

После первой победы «Факела» в Премьер-лиге в домашнем матче с московским «Локомотивом» и.о. главного тренера воронежской команды кратко подвел итоги встречи:

- Знали, что у соперника очень сильные футболисты, и сделали акцент на то, чтобы прессинговать соперника, не давать спокойно распоряжаться мячом. Замены Акбашева и Максимова были заранее запланировали. И план на игру удалось реализовать.

- В чем «Факел» был сильнее соперника?

- Ответ простой – в реализации моментов. Достаточно хорошо играли в обороне, понимали, что все равно в атаке будут шансы, и мы ими воспользовались.

- Почему капитаном стал Сергей Брызгалов? Насколько велика заслуга в победе Олега Василенко?

- Сергей внес большой вклад в развитие команды. Он - проводник идей, и лидер по натуре. Поэтому решили его сделать капитаном. Заслуга Василенко огромна. Отвечу кратко: «Да».

- Почему Олег Василенко ушел?

- Насколько я знаю, было обоюдное желание клуба и самого Олега Петровича. Общался с ним, настроение у него далеко от упаднического. Футболисты сумели правильно пережить это.

- Вы известны своей эмоциональностью. Может, свой заряд передали игрокам сегодня?

- Старался передать свой позитив и уверенность. Но я не волшебник, за несколько дней не мог ничего изменить. Футболисты – герои, они сделали результат.

- К кубковому матчу со «Спартаком» вы будете готовить команду?

- Не знаю. Мне донесли, что я готовлю к ближайшей игре. Так понял, что была договоренность с Олегом Петровичем с Романом Гурамовичем Асхабадзе. Знаю футболистов, они знают мои требования. Что будет дальше, не могу сказать.

- Что произошло, когда показалось, что вы бросились к полю с кулаками?

- Много зрителей, трудно докричаться до ребят. Они играли сперва не так, как мы договаривались. Хотел подсказать, не более того. Это обратная сторона моей эмоциональности. Простите, больше такого не повторится.

Отдельно хочу поблагодарить болельщиков. Когда собирается полный стадион, больше 19 тысяч, внутри все переворачивается. Без них мы бы не победили.