Женщина из Воронежа, загипнотизированная враньем мошенника, перевела ему 182 тысячи рублей

Женщина лишилась кровных 182 тысяч рублей и пошла в полицию. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

54-летняя жительница Северного микрорайона стала очередной жертвой мошенников. 9 сентября в 17 часов ей позвонил незнакомец, представившийся работником банка. Он заявил женщине, что ее деньги находятся в опасности из-за хакерской атаки. Поэтому их нужно перевести на «безопасный» счет. А реквизиты он укажет.

Женщина как под гипнозом выполнила все распоряжения мошенника. Она поняла, что «подарила» аферисту свои кровные 182 тысячи рублей только когда он перестал отвечать на звонки. Тогда она пошла в полицию.

- Не обошлось без мошенничеств и 10 сентября. Было два хищения денег путем обмана или злоупотребления доверием и четыре кражи с банковских карт бесконтактным способом. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более 300 тысяч рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.