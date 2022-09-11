В Воронеже часть Московского проспекта останется перекрытой и утром в понедельник

О масштабе предстоящих восстановительных работ можно судить по этой печальной картине. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В понедельник, 12 сентября, часть Московского проспекта по направлению движения из центра, расположенная недалеко от Памятника Славы, останется перекрытой. Даже если за ночь сотрудники «РВК-Воронеж» устранят аварию на канализационном коллекторе (о ходе работ вы можете узнать здесь), еще и положить на место снятый асфальт им уж никак не получится.

Поэтому воронежцам предлагают задуматься над тем, как избежать пробок. А они наверняка утром 12 сентября начнутся, если автомобили не пустятся в объезд Московского проспекта по улицам Шишкова, Карпинского, Солнечной, Донской и Ломоносова.

Автобусы №№ 3В, 5А, 9КА, 27, 28, 37, 37А, 41, 49, 49Б, 49М, 60С, 75, 80, 90, 99, 105, 125, Т17 будут ездить с Московского проспекта (после остановки «45-й Стрелковой дивизии») по улицам Беговой, Шишкова, Хользунова до Памятника Славы и далее по маршрутам.