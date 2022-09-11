Коммунальщики обрабатывают залитые канализацией улицы в Северном микрорайоне Воронежа хлоркой

Канализацию откачивают беспрерывно. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В Северном микрорайоне, недалеко от Памятника Славы, продолжается ликвидация коммунальной аварии, из-за которой канализация залила улицы и затопила местные магазины.

В мэрии рассказали, что специалисты «РВК-Воронеж» смонтировали колодец в первом разрытом котловане, что позволило промыть засор коллектора. Он образовался из-за разрушения его свода. Сейчас котлован засыпают песком.

Вскоре будут рыть второй котлован, где и находится поврежденный участок трубы. Рабочие снимают слой асфальта. Параллельно готовят пневмозаглушку на поврежденный коллектор. Ее установка позволит отсечь поврежденный участок для дальнейшей его замены. Эта работа осложняется притоком канализационных стоков в место, где собираются сделать эту заглушку. Их откачка идет беспрерывно. Затопленные канализацией участки улиц обрабатывают хлоркой.

Пока прогнозов относительно сроков ликвидации аварии не дают. Напомним, из-за нее пришлось перекрыть часть Московского проспекта, автобусы вынуждены ездить по другому маршруту.