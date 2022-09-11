В Воронежской области на выборах уже проголосовали 30,28% избирателей

Участки работают в штатном режиме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 11 сентября, в Воронежской области проходят довыборы в Областную и Городскую Думы, а также выборы в органы местного самоуправления. В 8.00 в 20 районах открылись 460 избирательных участков. К 15.00 явка в целом по региону составила 30,28%. Об этом сообщили в Областном избиркоме.

Дополнительные выборы в областную думу проходят по одномандатному округу №15, куда входят Верхнехавский, Рамонский и Эртильский районы. Уже проголосовали 28,86% избирателей, внесенных в списки.

В допвыборах в Гордуму по округу №9 (Советский) участие приняли 7,51% от избирателей, включенных в списки.

Напомним, на кресло в Облдуме претендуют три кандидата, а в Гордуме пятеро. В целом в регионе проходит 61 избирательная кампания, зарегистрированы 1,3 тыс. кандидатов. В списки избирателей внесены 350 граждан. Подробнее о том, как работают избирательные участки, читайте здесь.