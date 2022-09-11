Воронежский «Факел» после первого тайма выигрывает у московского «Локомотива»

Евгений Морозов забил единственный гол в первом тайме. Фото: принсткрин с видео канала "Матч Премьер". Фото: кадр с видео

Домашняя игра с московским «Локомотивом» началась с атак гостей. Прострел уже в самом начале матча мог завершиться голом. А потом Сергей Брызгалов сбил Джирано Керка то ли на линии штрафной, то ли вне ее. Судья Безбородов все-таки не рискнул назначить пенальти.

А на явный толчок защитника «Факела» Евгения Морозова в штрафной «Локомотива» судьи почему-то и вовсе не среагировали. Конец тайма вышел зажигательным. Сначала длинный точный пас не использовал защитник «Локомотива» Ненахов. Он выходил на свидание с голкипером «Факела» Ильей Свиновым, но вместо плотного удара сделал какое-то непонятное движение, и мяч полетел в сторону от ворот. А вот Морозов все сделал как надо. Сначала после подачи со штрафного скинул мяч на Георгия Гонгадзе. Тот головой сделал еще одну передачу. И Морозов (кстати, арендованный у «Локомотива») опередил всех и классно боднул мяч прямо в дальний угол. Это было уже на исходе добавленного времени – 1:0 после первого тайма.