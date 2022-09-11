Болельщики воронежского «Факела» могут доехать бесплатно на матч Кубка с московским «Спартаком»

Кубковый матч со "Спартаком" в Москве пройдет 15 сентября. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

«Факел» и его фан-клуб организуют бесплатный выезд на матч Кубка России с московским «Спартаком». Игра пройдет в четверг, 15 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» (Волоколамское шоссе, 69). Начнется она в 17.30. Для прохода на матч Карта болельщика не требуется.

В клубе для болельщиков предоставят два автобуса. В понедельник, 12 сентября, в фан-шопе «Факела» (улица Студенческая, 17) всем желающим предлагают внести в лист самозаписи свои имя, фамилию и дату рождения.

Несмотря на то, что фан-шоп работает с 11 до 20 часов, лучше подойти к его открытию. Иначе очередь на автобусы уже может закрыться.

На выезд допускают болельщиков от 18 лет и старше, в поездку нужно взять документ, удостоверяющий личность. Пьяных и тем более людей, находящихся в наркотическом опьянении, естественно, в автобусы не возьмут.

Телефон для справок – 8-951-872-83-30.