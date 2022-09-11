Под Воронежем опрокинулась в кювет «Ока»: ранены женщина-водитель и ехавший с ней пассажир

"Ока" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 10 сентября на 23 километре дороги Семилуки – Землянск 52-летняя женщина, рулившая «Окой», потеряла контроль над машиной, выехала на правую обочину. Автомобиль опрокинулся в кювет.

- Женщина и ехавший вместе с ней 59-летний пассажир получили травмы разной степени тяжести. Их отвезли в больницу. Наши сотрудники выясняют, почему женщина-водитель сделала такой странный маневр, который привел к аварии, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, ночью 10 сентября в Воронеже случилось два ДТП, где пострадали люди. Первое случилось на улице Волгоградской. «Шевроле» выехала на встречную полосу и врезалась в «Мицубиси». Погибла 34-летняя женщина, рулившая французской иномаркой, ранен 43-летний водитель японской. Вторая авария произошла на улице Грамши. Там на «встречку» выехала «Лада-Гранта» и протаранила «Лендровер». 29-летний водитель «Лады» и 51-летний мужчина, руливший иномаркой, попали в больницу.