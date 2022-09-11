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Общество11 сентября 2022 8:51

В Воронеж 11 сентября приедет поезд с 500 беженцами из Харьковской области

Предположительно, он прибудет в 20.40
Юрий КОЗЛОВ
Поезд с беженцами из Харьковской области прибудет вечером 11 сентября на вокзал "Воронеж-1".

Поезд с беженцами из Харьковской области прибудет вечером 11 сентября на вокзал "Воронеж-1".

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В воскресенье, 11 сентября, в Воронеже приедет поезд с 500 беженцами из Харьковской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев

- По моему поручению к размещению людей уже готовы 13 пунктов временного размещения – в Воронеже и в районах области. Все необходимые специалисты уже находятся на рабочих местах и готовы к встрече.

В Воронеже беженцев разместят в лагерях «Голубой экран» и «Кировец». Сейчас в городской администрации решают вопрос об организации питания людей. Также надо запустить котлы, обогревающие корпуса, так как сейчас в Воронежской области достаточно холодно.

По информации источника «КП», поезд прибудет на вокзал «Воронеж-1» в 20.40.

Напомним, в Министерстве обороны России заявили о передислокации Изюмско-Балаклейской группировки войск на территорию ДНР. После этого вырос поток беженцев на границе Белгородской области из людей, не желающих оставаться на территории, снова ставшей подконтрольной украинскому режиму.

На границе с Белгородской области беженцев временно размещают в палаточном городке.

На границе с Белгородской области беженцев временно размещают в палаточном городке.

Фото: Екатерина ПАПАКИНА