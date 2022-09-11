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Общество11 сентября 2022 8:25

В Воронежской области от последствий коронавируса за сутки умерли четыре человека

Заболели при этом еще 1295
Юрий КОЗЛОВ
Количество смертей от ковида в Воронежской области за сутки резко возросло.

Количество смертей от ковида в Воронежской области за сутки резко возросло.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Снова очень тревожными выглядят цифры по суточной заболеваемости коронавирусом. На утро воскресенья, 11 сентября, сообщили о четырех умерших от последствий ковида. При том, что на начало дня 10 сентября смертей по этой причине не было. С начала пандемии COVID-19 унес в могилу 8 393 наших земляка.

При этом число новых заразившихся снизилось – на этот раз их было 1 295 (на утро 10 сентября сообщали о 1 514 заболевших). При этом лишь 69 попали в больницы. На начало дня 10 сентября госпитализированных было гораздо больше – 113. Всего с начала эпидемии заразились ковидом уже 423 278 жителей Воронежской области.

В то же время немало людей выздоровели. От коронавируса на утро 11 сентября, избавился еще 1001 человек.

Напомним, власти пока не спешат заново вводить масочный режим и обязывать работодателей отпускать сотрудников на «дистант».