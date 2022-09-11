В Воронежском областном суде оставили без изменений приговор бывшему начальнику филиала УФСИН

В Воронежском областном суде не стали менять приговор их борисоглебских коллег. Фото: из архива «КП»

В коллегии по уголовным делам Воронежского областного суда оставили без изменений приговор 51-летнему экс-начальнику борисоглебского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции.

Чиновника задержали 19 ноября 2020 года в Центральном сквере Борисоглебска по подозрению в получении взятки. По версии следствия, он потребовал 300 тысяч рублей за продление испытательного срока гражданки, осужденной за мошенничество. За эти деньги он обещал содействовать официальному трудоустройству женщину после того, как ей ребенку исполнится три года. В этом был заинтересован бизнесмен, чтобы взыскивать с аферистки часть ее зарплаты для компенсации нанесенного ею ущерба.

По данным следствия, начальник получил в июле 2020 года 15 тысяч рублей, а чуть позже – еще 20 тысяч, а в ноябре – еще 115 тысяч. Тогда его и задержали с поличным сотрудники собственной безопасности УФСИН совместно с оперативниками ФСБ и МВД.

В начале апреля 2022 года чиновника, уже лишившегося своего поста, в Борисоглебском городском суде и приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Он попытался обжаловать приговор, но, как мы видим, безуспешно.