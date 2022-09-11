В Воронеже временно изменили схему движения автобусов из-за перекрытия Московского проспекта

Автобусы поедут по измененному пути, пока не отремонтируют канализационный коллектор. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

По новому пути на время перекрытия части Московского проспекта вынуждены ездить маршрутные автобусы. При движении из центра города после остановки «Улица 45-й Стрелковой дивизии» (Клиническая) они теперь поворачивают направо на Беговую. А потом через улицы Шишкова и Хользунова объезжают перекрытый участок Московского проспекта и возвращаются на обычный маршрут.

При этом активисты общественного движения «Город и транспорт» указывают на то, что некоторые шоферы не следуют утвержденным изменениям маршрутам, а едут по иному пути. Они поворачивают на улицу Беговая налево. Потом едут до Солнечной, а затем через Птичий рынок добираются до улицы Хользунова.

Напомним, часть Московского проспекта на участке от улицы Беговой до улицы Хользунова (движение из центра) перекрыли из-за аварии на канализационном коллекторе. 9 сентября фекальная река залила весь район у памятника Славы. В итоге образовались пробки не только на Московском проспекте и Хользунова, но и на прилегающих к ним улицам Беговой, 45-й Стрелковой Дивизии и Ипподромной.