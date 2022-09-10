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Общество10 сентября 2022 17:57

В Северном районе Воронежа продолжают бежать фекальные ручьи

Произошедшую накануне аварию до сих пор не ликвидировали
Ирина КАЗАНИНА
Вонючие реки бегут по тротуарам

Вонючие реки бегут по тротуарам

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Спустя полтора суток с момента крупной аварии на канализации дворы в Северном районе Воронежа по-прежнему утопают в зловонных ручьях.

Люк во дворе дома №90 корпус 1 по Московскому проспекту

Люк во дворе дома №90 корпус 1 по Московскому проспекту

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Читатель «Комсомолки» обнаружил как минимум два источника протечек канализации в районе Московского проспекта. Первый из них – люк у дома №90 корпус 1, из которого ручьем хлещет зловонная жидкость и по уклону стекает в Дубраву. Второй источник – три шланга, выходящие из подземного паркинга. С их помощью с цокольного этажа выкачивают стоки, попавшие туда накануне в результате аварии на канализации.

- Один шланг выведен в колодец, а два других лежат прямо на тротуаре и из них под ноги прохожим текут фекальные ручьи, - рассказал очевидец. - Чудовищный запах наполняет весь район.

Шланги из подземного паркинга

Шланги из подземного паркинга

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Напомним, бригады РВК-Воронеж больше суток пытаются ликвидировать аварию на канализации в Северном районе. Для проведения даже ограничили движение по одной стороне Московского проспекта.