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Общество10 сентября 2022 17:06

На капитальный ремонт фонтана у театра кукол в Воронеже потратят больше 21 миллиона

Заказчик объявил конкурс среди подрядчиков
Ирина КАЗАНИНА

В Воронеже объявили поиски подрядчика на капитальный ремонт фонтана «Дюймовочка» возле Театра кукол «Шут» на проспекте Революции. Стартовая стоимость контракта составляет 21 млн 485,1 тыс. рублей.

В техническом задании указано, что после демонтажа подрядчик должен установить новые инженерные коммуникации. Отделку чаши проведут с использованием гранитных элементов, а каждый ярус будет иметь свою цветовую гамму. На обновленном фонтане также появится подсветка. Помимо прочего, подрядчику предстоит установить подсветку. Срок проведения работ - 122 календарных дня.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 сентября. Победитель станет известен 21 сентября.