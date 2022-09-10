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Здоровье10 сентября 2022 13:16

К субботе в Воронежской области выявили еще 1514 больных ковидом

в Больницы попали 113 человек
Ирина КАЗАНИНА
Фото Михаила Фролова

Фото Михаила Фролова

Фото: из архива «КП»

В Воронежской области набирает обороты очередная волна ковида. Об этом свидетельствуют свежие цифры по заболеваемости от федерального оперштаба по борьбе с распространением болезни.

По данным на утро 10 сентября в нашем регионе выявили 1 514 новых больных. Всего с начала эпидемии с болезнью познакомились уже 421 983 жителей области.

К субботе в больницы попали 113 воронежцев с осложненными формами болезни.

К счастью, смертельных случаев на утро 10 сентября в регионе не зарегистрировали. А всего болезнь уже унесла жизни 8 389 наших земляков.