Житель Воронежской области Алексей Полежаев погиб на Украине

Фото из официальной группы Терновского района в соцсети "ВК" Фото: Предоставлено

Администрация Терновского района сообщила о гибели в ходе военной спецоперации на территории Украины жителя села Котино-Отделец – Алексея Ивановича Полежаева. Накануне его проводили в последний путь земляки.

В администрации сообщили, что Алексей Иванович неоднократно принимал участие в боевых действиях. Миролюбивый по характеру, добрый человек, он избрал делом всей своей жизни защиту Родины.

Алексей родился и вырос в селе Костино – Отделец. Получил среднее образование в стенах местной школы. Трудовую деятельность начал в органах МВД. Первый боевой опыт получил во время проведения боевых действий на территории Чеченской Республики в первой и второй Чеченской кампании. Выполнял боевые задания в ходе вооружённого конфликта на территории Сирии. Дважды был ранен. Имеет 15 наград, среди которых орден Мужества (Чечня), две медали «За Отвагу» (Сирия), медаль за взятие Пальмиры (Сирия).