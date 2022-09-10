Лжесоцаботница похитила у воронежской пенсионерки больше 2,2 миллиона рублей

Девять жителей Воронежской области обратились в полицию с заявлениями о совершенных в отношении них мошенничествах.

Одной из них стала 85-летняя жительница Воронежа, которую обманули под предлогом денежной реформы. Потерпевшая рассказала, что ей позвонила по телефону неизвестная женщина, представившаяся сотрудником соцзащиты. Она сообщила о проводимой денежной реформе и замене денежных купюр. Женщина предупредила пенсионерку, что к ней придут сотрудники социальной службы для замены старых купюр на новые. Кроме этого они принесут подарки.

- Пожилая женщина поверила собеседнице и приготовила свои накопления, - сообщили в песс-службе ГУ МВД по области. - Через полчаса к ней домой пришла неизвестная женщина. Она представилась соцработником и указала пенсионерке несуществующей адрес офиса социальной службы, куда ей необходимо явиться на следующий день, чтобы получить новые купюры и подарки. Согласившись с доводами мошенницы, потерпевшая передала ей 2,2 млн. рублей и 1500 долларов США, после чего последняя скрылась.

На следующий день бабушка отправилась по указанному адресу, но нужного дома не нашла. Пенсионерка обратилась в полицию.

По факту в полиции возбудили уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество». Начаты поиски подозреваемых.