В Воронеже мужчина напал с деревянным бруском на компанию молодежи: один человек в больнице

Нападавшего задержали полицейские Фото: из архива «КП»

В приемное отделение воронежской больницы доставили 18-летнего местного жителя. У молодого человека диагностировали многочисленные телесные повреждения. Медики сообщили о ЧП в полицию.

Полицейские провели предварительное расследование и восстановили картину преступления. Вечером 27 августа на улице Керамическая в Воронеже произошел конфликт между компанией молодых людей и 26 - летним местным жителем, в ходе которого неустановленные мужчины несколько раз ударили воронежца. Тот позвонил своему 26 - летнему коллеге, с которым ранее распивал спиртные напитки, и позвал его на выручку, чтобы отомстить обидчикам. Приятель, вооружившись брусом, ворвался в беседку, в которой находилась другая компания, состоящая из трех парней в возрасте от 18 до 19 лет.

- Не разобравшись в ситуации, мужчина начал наносить удары брусом по молодым людям, - рассказали в ГУ МВД по области.

Больше всего досталось 18-летнему парню, который находился ближе к нападавшему. В результате ударов по голове он получил травму головного мозга и перелома черепа.

Прибывшие на место ЧП полицейские задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбудили уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.