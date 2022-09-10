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Общество10 сентября 2022 14:14

В Воронеже продлили штормовое предупреждение из-за заморозков

Критическое понижение температуры возможно в ночь на воскресенье
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Пресс-служба ГУ МЧС по региону предупреждает воронежцев о сохранении неблагоприятных погодных условий и в предстоящую ночь. Согласно данным гидрометцентра, ночью и утром 11 сентября в районах области местами возможно понижение температуры до -1.

Заморозки вероятны при ясной погоде, которая установилась в регионе в выходные. Днем солнце прогревает воздух почти до +20, а ночью он выхолаживается до нулевой и минусовых отметок.

В связи с этим спасатели просят жителей региона скорректировать свои планы на предстоящий день с учетом прогноза и быть осторожными.