В Воронеже продлили штормовое предупреждение из-за заморозков

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Пресс-служба ГУ МЧС по региону предупреждает воронежцев о сохранении неблагоприятных погодных условий и в предстоящую ночь. Согласно данным гидрометцентра, ночью и утром 11 сентября в районах области местами возможно понижение температуры до -1.

Заморозки вероятны при ясной погоде, которая установилась в регионе в выходные. Днем солнце прогревает воздух почти до +20, а ночью он выхолаживается до нулевой и минусовых отметок.

В связи с этим спасатели просят жителей региона скорректировать свои планы на предстоящий день с учетом прогноза и быть осторожными.