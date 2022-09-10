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Общество10 сентября 2022 9:16

В Воронеже закрыли движение на одной стороне Московского проспекта

Ограничение связано с ремонтом канализации
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта мэрии Воронежа

Фото с сайта мэрии Воронежа

Фото: Предоставлено

В связи с ликвидацией бригадами РВК-Воронеж аварии на хозфекальном коллекторе, вызвавшей накануне потоп на улице Хользунова, временно, до окончания работ ограничено движение автотранспорта по четной стороне Московского проспекта на участке от улицы Беговой до улицы Хользунова (движение из центра).

Также на этом участке будут закрыты и выезды на Московский проспект с территорий прилегающих дворов. При этом проезд в сторону центральной части города на этом участке Московского проспект будет осуществляться беспрепятственно.