Жительницу Воронежа обманули при покупке в интернете одежды для верховой езды

Воронежские оперативники вычислили и задержали 18-ленюю жительницу Санкт-Петербурга за мошенничество в сети, жертвой которого стала 42-летняя жительница Воронежа.

Предварительное следствие выяснило, что в июне текущего года потерпевшая нашла в соцсети станицы интернет-магазина, который предлагал одежду и аксессуары для верховой езды. Женщина списалась с администратором и договорилась о покупке экипировки.

- Для оплаты товара ей были направлены банковские реквизиты, на которые покупательница перевела 30 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Договорились, что оплаченный товар должен был быть доставлен в течение месяца. Но в установленный срок женщина свою покупку не получила, а страница в соцсети вскоре оказалась удалена. Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию.

Подозреваемую задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции. Девушка дала признательные показания и рассказала, что полученные обманным путем деньги потратила на личные цели.

Теперь оперативники выясняют причастность задержанной к другим аналогичным преступлениям.