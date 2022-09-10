В Воронежской области после столкновения машина сбила пешехода

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

Полицейские изучают обстоятельства ДТП с участием двух машин, в результате которого пострадала пешеход. Авария произошла в пятницу около 12.40 в Борисоглебске на нерегулируемом перекрестке ул. Неделина и пер. Гражданский. По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 не пропустил имеющей преимущество автомобиль «Шевроле Нива», под управлением 49-летнего местного жителя, и допустил столкновение с ним. После столкновения ВАЗ-21150 отбросило в левую сторону, где в этот момент по обочине дороги шла пешеход.

В результате аварии 30-летняя местная жительница получила различные трвмы и попала в больницу.