В Воронежской области после ремонта открыли мост через реку Тихая Сосна

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В Воронежской области открылся после капитального ремонта мост через реку Тихая Сосна на автодороге «Воронеж-Луганск». Эта автомагистраль является одной из важнейших региональных в Острогожском районе.

Переправа через реку Тихая Сосна была построена в 1998 году. Ее длина составляет 390 метров, а ширина – 13,9 метра.

Напомним, работы по капитальному ремонту моста стартовали в сентябре прошлого года и проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».