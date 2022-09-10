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Общество10 сентября 2022 16:11

В Воронежской области после ремонта открыли мост через реку Тихая Сосна

Работы продолжались год
Ирина КАЗАНИНА
Фото из группы "Дороги Воронежской области" в соцсети "Вконтакте"

Фото из группы "Дороги Воронежской области" в соцсети "Вконтакте"

Фото: Предоставлено

В Воронежской области открылся после капитального ремонта мост через реку Тихая Сосна на автодороге «Воронеж-Луганск». Эта автомагистраль является одной из важнейших региональных в Острогожском районе.

Переправа через реку Тихая Сосна была построена в 1998 году. Ее длина составляет 390 метров, а ширина – 13,9 метра.

Напомним, работы по капитальному ремонту моста стартовали в сентябре прошлого года и проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».