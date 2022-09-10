За год гаражной амнистии в Воронежской области зарегистрировали 385 участков и 197 гаражей

1 сентября исполнился один год с момента начала реализации на территории Воронежской области Федерального закона «о гаражой амнистии». За это время, по данным воронежского Росреестра, на территории области зарегистрировали 385 земельных участков общей площадью 12728,5 квадратных метра и 197 гаражей.

- Исходя из последних показаний, в среднем по гаражной амнистии ежемесячно происходит прирост в 10-15%. За август количество зарегистрированных участков увеличилось на 10,4% по сравнению с отчётностью в июле, – отметила руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова.

Напомним, что благодаря «гаражной амнистии», жители региона могут бесплатно оформить в собственность не только гаражи, но и расположенные под ними земельные участки. Сделать это можно по упрощённой схеме в течение пяти лет – до 1 сентября 2026 года.