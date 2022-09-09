Часть Северного района Воронежа встала в километровых пробках из-за коммунальной аварии

Часть Северного района парализовало вечером 9 сентября из-за коммунальной аварии на Хользунова. Фекальная река залила весь район у памятника Славы и пробки в итоге образовались не только на Московском проспекте и Хользунова, но и на прилегающих к ним Беговой, 45-й Стрелковой Дивизии, Ипподромной.

Коммунальщики пытаются устранить аварию, в районе памятника Славы работает спецтехника - экскаваторы и перекачивающее оборудование. Сотрудники ГИБДД перекрыли полосы движения на пересечении Московского проспекта и Беговой. В «РВК-Воронеж» предполагают, что поврежден коллектор диаметром 1000 мм.