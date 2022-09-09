Воронежский «Буран» проиграл второй матч подряд на старте чемпионата ВХЛ

Хоккеисты "Югры" празднуют вторую заброшенную шайбу, оказавшуюся победной. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Матч на выезде в Ханты-Мансийске с местной «Югрой» начался для «Бурана» отлично. Уже на исходе первой минуты Филипп Толузаков реализовал большинство.

До конца первого периода шла равная игра с минимумом голевых моментов. После внушения в раздевалке хоккеисты «Югры» выскочили на второй период уже совсем с другим настроением. Начали создавать остроту у ворот воронежцев, но с реализацией дело обстояло плохо. А у «Бурана» в самой середине матча был отличный шанс забросить вторую шайбу, но назначенный судьей буллит реализовать не удалось. И почти тут же «Югра» сравняла счет. На 33 минуте Александр Когалев поставил точку в розыгрыше лишнего – 1:1. А на 37-й Ильдар Шиксатдаров вывел хозяев вперед – 2:1.

В третьем периоде хоккеисты «Бурана» старались, но даже численное преимущество в конце матча и выпущенный вместо вратаря шестой полевой игрок не помогли. Итог – второе поражение подряд в выездной серии.

Пока «Буран» с нулем очков делит 22-26 места в другими неудачниками старта чемпионата ВХЛ. Впереди у «ураганных» еще один выездной матч. 11 сентября «Буран» встретится в Санкт-Петербурге с местным «Динамо». Питерский клуб пока занимает шестое место. Игра начнется в 17.00.

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