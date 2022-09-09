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Общество9 сентября 2022 15:39

На фестивале «Кстати» воронежцам расскажут о молодежных трендах

Лекции можно посетить на «Винзаводе»
Ярослав ИВАНОВ
Программа форума

Программа форума

В Воронеже 10 сентября состоится фестиваль науки «Кстати». Форум будет посвящен трендам современности. И пройдет в формате однодневного научного интенсива.

На форуме, который разместится в арт-пространстве «Винзавод», будет две основных площадки - сцена и двор, на которых пройдут лекции разных спикеров и ток-шоу.

Воронежцам расскажут о правильном питании, окрашивании волос, протезировании и киборгизации, о работе мозга во время танца.

Фестиваль на ул.Кольцовской, 24 продлится с 11.00 до 23.00. Вход свободный по регистрации.

Программа форума

Программа форума