Транспортная прокуратура разберется с пожаром на воронежском тепловозо-ремонтном заводе

фото ГУ МЧС по Воронежской области

Воронежская транспортная прокуратура проводит проверку по факту пожара на Воронежском тепловозоремонтном заводе - филиале АО «Желдорреммаш».

ЧП произошло на улице Свердлова, 5 днем 8 сентября. Пожарных вызвали в 13.53. Огонь удалось ликвидировать в 14.21, на месте работали 58 пожарных на шести машинах. По данным ГУ МЧС России по Воронежской области, в механическом цехе загорелись масло и отложения в вентиляции.

- По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования к виновным лицам, - сообщили в Воронежской транспортной прокуратуре.

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