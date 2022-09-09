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Происшествия9 сентября 2022 15:24

Транспортная прокуратура разберется с пожаром на воронежском тепловозо-ремонтном заводе

Хорошо еще никто из людей не пострадал
Ярослав ИВАНОВ
фото ГУ МЧС по Воронежской области

фото ГУ МЧС по Воронежской области

Воронежская транспортная прокуратура проводит проверку по факту пожара на Воронежском тепловозоремонтном заводе - филиале АО «Желдорреммаш».

ЧП произошло на улице Свердлова, 5 днем 8 сентября. Пожарных вызвали в 13.53. Огонь удалось ликвидировать в 14.21, на месте работали 58 пожарных на шести машинах. По данным ГУ МЧС России по Воронежской области, в механическом цехе загорелись масло и отложения в вентиляции.

- По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования к виновным лицам, - сообщили в Воронежской транспортной прокуратуре.

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