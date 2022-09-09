Воронежский художник украсил будку во дворе героями советских мультиков

скриншот из соцсетей

Воронежцам понравилось мультяшное граффити, которым украсили трансформаторную подстанцию во дворе многоэтажного дома на ул. Крайней, 107. Художник Денис Грамм изобразил на стене персонажей советских мультиков - Чебурашку и Винни-Пуха, Карлсона, кота Матроскина и Волка из «Ну, погоди!». Снимками и видео арт-объекта горожане делятся в соцсетях, сетуя «как бы не закрасили» - коммунальщики или вандалы-граффитисты.

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