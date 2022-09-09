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Общество9 сентября 2022 14:37

Воронежский художник украсил будку во дворе героями советских мультиков

Посмотреть на граффити можно в Северном районе
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из соцсетей

скриншот из соцсетей

Воронежцам понравилось мультяшное граффити, которым украсили трансформаторную подстанцию во дворе многоэтажного дома на ул. Крайней, 107. Художник Денис Грамм изобразил на стене персонажей советских мультиков - Чебурашку и Винни-Пуха, Карлсона, кота Матроскина и Волка из «Ну, погоди!». Снимками и видео арт-объекта горожане делятся в соцсетях, сетуя «как бы не закрасили» - коммунальщики или вандалы-граффитисты.

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