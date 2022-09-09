Жительницу Воронежа, убившую новорожденную дочь, отправили на психиатрическую экспертизу

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9 сентября Коминтерновский райсуд по ходатайству воронежских следователей отправил 24-летнюю женщину, убившую новорожденную дочь, в психиатрический стационар. Там подозреваемой проведут судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Следователи продолжают выяснять подробности инцидента в рамках расследования уголовного дела.

Напомним, шокирующий случай произошел 3 сентября. Молодой матери не понравилось, что дочь, которой исполнился лишь месяц, громко плачет, она ударила младенца рукой по голове. Спустя два дня малышка умерла. Как выяснилось после проведения судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Женщина отнесла тело ребенка на кладбище и закопала на могиле Но через некоторое время сама сообщила об этом в полицию.

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