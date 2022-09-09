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Происшествия9 сентября 2022 13:14

Под Воронежем будут судить дебошира, по пьяни ударившего полицейского в лицо

Инцидент произошел в Грибановской райбольнице
Ярослав ИВАНОВ

Следователи передают в суд уголовное дело 20-летнего жителя Грибановского района, ударившего полицейского при исполнении.

Инцидент произошел ночью 28 июля. Полицию вызвали в райбольницу: неадекватно вел себя пьяный местный житель, прибывший со своим знакомым в приемное отделение. Один из приехавших оперативников пытался урезонить дебошира, но в ответ тот ударил 25-летнего полицейского в лицо. В итоге медикам пришлось оказывать помощь правоохранителю, в то время как другие сотрудники полиции скрутили нападавшего.

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