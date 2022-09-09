В Воронеже хирурги спасли 7-летнюю девочку с разрывом кисты в легком

Операция прошла успешно, сейчас девочка здорова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медики рассказали об истории тяжелого заболевания семилетней девочки. Началась она еще год назад, а закончилась благополучно недавно.

В начале 2022 года в хирургическое отделение областной детской больницы № 2 на скорой привезли семилетнюю девочку. Состояние ребенка было тяжелым. Врачи диагностировали у нее острую бронхопневмонию, серозно-геморрагический плеврит, кисту легкого и кровохарканье. Девочку отвезли в реанимацию. Там специалисты провели интенсивную терапию и исследования органов груди и живота. Вскоре они выяснили, что у ребенка разорвалась эхинококковая киста в левом легком.

– Мы поставили бронхоблокатор для предотвращения дальнейшего заноса содержимого кисты в оба легких, – рассказал Сергей Краснопёров, заведующий отделением №11, коллектив которого спасал девочку. – Через полторы недели ребенка прооперировали. Из-за серьезности патологии пришлось вскрывать грудную клетку слева, удалять кисту, ушивать легкое и проводить дренаж плевральной полости. Затем врачи удалили бронхоблокатор из организма. После операции девочка нуждалась в интенсивной терапии и приеме нескольких антибактериальных препаратов. Она провела в стационаре 40 суток.

Через полгода врачи провели контрольное обследование ребенка. Рецидива кисты в грудной и брюшной полостях не обнаружили, девочка полностью здорова.

Справка «КП»

Эхинококкоз – паразитарная болезнь, вызываемая ленточными червями рода Echinococcus. Люди могут заразиться яйцами паразита, содержащихся в пищевых продуктах, воде или почве, или в результате контакта с животными. Часто лечение эхинококкоза требует сложных операций и длительной лекарственной терапии. Заболевание трудно диагностировать на ранней стадии, так как на ней практически не проявляются его тревожные симптомы.

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