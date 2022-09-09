Воронежец под диктовку мошенников взял кредит в 2,8 млн и перевел деньги на счета аферистов

За 8 сентября в полицию обратились 10 жителей Воронежской области, ставших жертвами мошенников. В общей сложности потерпевшие лишились более 5,1 млн рублей.

Вчера 26-летний воронежец ответил на звонок с неизвестного номера: мужчина представился сотрудником банка и напугал, что на его имя пытаются оформить кредит. Но можно быстро подстраховаться: необходимо самому взять кредит, закрыть его и обезопасить свой счет. Парень под диктовку афериста оформил кредит на 2,8 млн рублей и перевел эту сумму на несколько номеров телефонов, которые, по словам лже-работника банка, являлись безопасными счетами.

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