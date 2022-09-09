Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 сентября 2022 12:48

Воронежец под диктовку мошенников взял кредит в 2,8 млн и перевел деньги на счета аферистов

За сутки мошенники обманули 10 жителей региона
Ярослав ИВАНОВ

За 8 сентября в полицию обратились 10 жителей Воронежской области, ставших жертвами мошенников. В общей сложности потерпевшие лишились более 5,1 млн рублей.

Вчера 26-летний воронежец ответил на звонок с неизвестного номера: мужчина представился сотрудником банка и напугал, что на его имя пытаются оформить кредит. Но можно быстро подстраховаться: необходимо самому взять кредит, закрыть его и обезопасить свой счет. Парень под диктовку афериста оформил кредит на 2,8 млн рублей и перевел эту сумму на несколько номеров телефонов, которые, по словам лже-работника банка, являлись безопасными счетами.

Подписывайтесь на наши каналы в Телеграме и Дзене. Читайте материалы «КП» на любимой платформе!