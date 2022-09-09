Воронежские магазины залили канализационные стоки

Фото: сообщества "Воронеж VRN" Фото: Предоставлено

Цокольный этаж торгового центра на Хользунова затопили канализационные стоки в четверг, 8 сентября. Фото и видео с места событий воронежцы опубликовали в городских пабликах в соцсетях.

По словам очевидцев, пострадали товары магазинов. К примеру, в воде оказались одежда и техника. Вода залила и саму улицу Хользунова. В районе стоит неприятный запах.

Как рассказали в «РВК-Воронеж» стоки разлились в районе дома №46. Причиной мог стать механический засор канализационного коллектора диаметром 100 мм. На месте сейчас работает ремонтная бригада.

- Специалисты предприятия приложат все усилия, чтобы провести восстановительные работы в сжатые сроки, - пообещали в РВК.

Напомним, днем ранее коррозийный свищ на трубопроводе оставил без воды жителей микрорайона Тенистый. Поступила информация о выходе воды возле дома №33 по улице Лазурная. Для проведения восстановительных работ в 9:15 подача ресурса была приостановлена. Под отключение попали в основном жилые дома частного сектора.