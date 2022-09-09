Воронежские власти уже полгода ждут концепцию развития территории снесенного «полтинника»

ФК «Аксиома» не спешит представить концепцию развития территории снесенного ДК имени 50-летия Октября. Власти неоднократно обращались с этим вопросом в компанию, однако документов все еще нет. Об этом заявил глава департамента архитектуры и градостроительства Андрей Еренков в пятницу, 9 сентября.

- Могу заверить, что, когда «Аксиома» согласится показать проект, мы вынесем его на обсуждение архитектурной комиссии и градостроительного совета, - заявил Андрей Еренков. – Мы помним, какой градус напряжения был, когда «Полтинник» сносили. Мы к этому относимся с большим сожалением, но подобные ситуации возможны. У администрации Воронежа не было юридических оснований помешать собственнику участка реализовать свое право.

Андрей Еренков добавил, что на региональном уровне работают над механизмом, которые позволит защитить от сноса здания, не являющиеся объектом культурного наследия, но представляющие ценность для горожан.

Напомним, «Аксиома» выкупила ДК имени 50-летия Октября за 506 млн рублей в июле 2021 года. Тогда воронежцы написали петицию с требованием сохранить здание. Урбанисты и историки переживали, что легендарный «полтинник» сравняют с землей ради строительства очередных многоэтажек. Однако, как оказалось, не помогло – частная собственность выше желания горожан. Уже через месяц со стен ДК сняли космическую мозаику. Полностью здание снесли в феврале 2022 года.

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