В Воронеже два студента техникума выманили пенсионеров 3 млн рублей за лже-ДТП с их родственниками

В Воронеже поймали двух 18-летних студентов техникума, которые подрабатывали курьерами у мошенников, которые разводят пенсионеров на деньги. С начала сентября в полицию обратились несколько жителей столицы Черноземья в возрасте от 72 до 92 лет с одинаковыми заявлениями: им на домашние телефоны звонил неизвестный и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщал, что их близкий родственник совершил ДТП, в результате которого есть пострадавшие. Звонивший предлагал растерянным пенсионерам решить вопрос о непривлечении сына или дочери к ответственности за финансовое вознаграждение. К пенсионерам приезжал курьер, и они через него отдавали последние средства. А потом узнавали, что с родственниками не происходило никаких происшествий.

Оперативники вычислили подозреваемых по записям с камер видеонаблюдения и задержали их в общежитии учебного заведения, где те жили. Студенты, один из которых уже был судим, признались, что нашли приработок в интернете: через мессенджер получали адреса, забирали деньги и переводили по полученным банковским реквизитам.

- В настоящее время сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемых к восьми фактам, общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более трех миллионов рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. – На фигурантов завели уголовные дела за мошенничество. Устанавливаются возможные соучастники преступлений.

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