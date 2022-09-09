В Воронеже новый автобусный маршрут свяжет Студгородок и ВАСО

На заседании муниципальной комиссии по установлению и отмене общественных маршрутов приняли решение о создании нового маршрута - из Северного района в Левобережный.

Автобусы большой вместимости планируют пустить сообщением «Студгородок ВГТУ - ВАСО». Маршрутка №44 будет проезжать по Московскому проспекту, ул. Антонова-Овсеенко, бульвару Победы, ул. Шишкова, ул. 45 Стрелковой дивизии, ул. Транспортной, ул. Урицкого, проспекту Революции, ул. Степана Разина, Чернавскому мосту, Ленинскому проспекту, ул. Героев Стратосферы.

Когда произойдет запуск нового маршрута, пока неизвестно: сначала необходимо провести торги по выбору перевозчика, разработать графики и определить количество машин.

Подписывайтесь на наши каналы в Телеграме и Дзене. Читайте материалы «КП» на любимой платформе!