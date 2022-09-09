Отказ платить алименты пожилой матери привел жительницу Воронежа к уголовному делу

Женщине грозит год лишения свободы Фото: с сайта УФССП РФ по Воронежской области.

Жительница Воронежа попала под уголовное дело за отказ выплачивать алименты 70-летней матери. Даже решение суда не повлияло на 43-летнюю женщину. Соответствующий рапорт в полицию направил судебный пристав. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФССП в пятницу, 8 сентября.

Ранее суд привлекал женщину к административной ответственности. Обязательные работы она отбыла, однако выводов не сделала. Деньги матери она так и не перечислила, долги перед ней не погасила. Кроме того, женщина даже не пыталась устроиться на работу или встать на учет в Центр занятости населения. Теперь по уголовному делу неплательщице максимально грозит до года лишения свободы.