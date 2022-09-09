Воронежский крематорий попал в ТОП-20 главных зданий России XXI века

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Крематорий Воронежа вошел в чек-лист 20 главных зданий России XXI века. Воронежский крематорий последний в списке.

Воронежский крематорий - единственный в Черноземье, к тому же единственное траурное здание страны, построенное в соответствии с принципами современной архитектуры. Авторы проекта Ольга Яковлева и Павел Стефанов спроектировали здание в минималистичном стиле и в светлых тонах.

В список главных архитектурных объектов, построенных в России в XXI веке, вошли также Dominion Tower (Москва), Сколково, «ГЭС-2» (Москва), Москва-сити, Зарядье, Центр гостеприимства парка «Кудыкина гора» (Липецкая область) и другие. Рейтинг составила «Афиша Daily».