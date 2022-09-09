Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 сентября 2022 10:33

Воронежец прописал в коммуналке 4 мигрантов за обещание устроить его на стройплощадку

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы
Источник:kp.ru

В Воронеже полицейские выявили факт фиктивной регистрации иностранцев. Попался 42-летний мужчина: прописал в коммуналке в Ленинском районе четверых мигрантов. Естественно, без действительного там проживания. В отделе полиции мужчина признался, что фиктивную регистрацию иностранцев сделал взамен на обещание трудоустройства на строительном объекте.

За фиктивную постановку на учет иностранцев фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наши каналы в Телеграме и Дзене. Читайте материалы «КП» на любимой платформе!