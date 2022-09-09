Воронежец прописал в коммуналке 4 мигрантов за обещание устроить его на стройплощадку

В Воронеже полицейские выявили факт фиктивной регистрации иностранцев. Попался 42-летний мужчина: прописал в коммуналке в Ленинском районе четверых мигрантов. Естественно, без действительного там проживания. В отделе полиции мужчина признался, что фиктивную регистрацию иностранцев сделал взамен на обещание трудоустройства на строительном объекте.

За фиктивную постановку на учет иностранцев фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

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